Bara veckor efter lanseringen tvingades Google i slutet av förra veckan pausa AI-tjänsten Geminis bildgenereringsverktyg.

Anledningen var ett stort antal klagomål – följt av medierapporter – om att tjänsten var så politiskt korrekt att den knappt gick att använda. Verktyget visade sig vara så antivitt att det rakt av vägrade avbilda vita människor – och vikingar och andra historiska europeiska figurer skildrades som afrikaner.

ChatGPT och andra AI-tjänster har också uppmärksammats för att vara synnerligen vänstervridna i sina svar.

SpaceX- och Tesla-vd:n Elon Musk var själv med och grundade OpenAI – då en ideell och icke-vinstdrivande organisation – som skapade ChatGPT. Han är nära involverad i AI-utvecklingen och har tidigare reagerat på de politiskt korrekta tendenserna.

På X uppmärksammar Musk ett inlägg som visar hur Gemini får frågan om det vore rimligt att "felköna" kändistransvestiten Bruce Jenner om detta var det enda sättet att förhindra att jorden går under i ett kärnvapenkrig. "Nej," blir AI-robotens självsäkra svar.

Elon Musk kommenterar detta så här:

"Med tanke på att Gemini AI kommer att utgöra kärnan i alla Google-produkter och Youtube är detta extremt oroväckande!"

Han uppger vidare att han talat med en högt uppsatt Google-chef som ska ha sagt att det kommer ta "månader" att "fixa" PK-problemet i Gemini. "Tidigare trodde han att det skulle gå snabbare", skriver Musk och fortsätter.

"Mitt svar till honom var att jag tvivlade på att Googles byråkratiska PK-klick skulle *tillåta* honom att fixa det. Om inte de som orsakade detta får lämna Google kommer ingenting att förändras, förutom att vinklingen görs mindre uppenbar och mer skadlig."

