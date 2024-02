Googles AI-tjänst avbildar vikingar som afrikaner – tvingas backa

På sociala medier har ett stort antal användare som testat Googles Gemini vittnat om att nätjättens AI-verktyg är närmast löjeväckande antivit.

Exempelvis vägrar tjänsten blankt att skapa bilder av "en vit familj" – men att avbilda "en svart familj" har den inga som helst problem med.

När Gemini ombeds att skildra historiska vita figurer som vikingar, USA:s grundlagsfäder, medeltida engelska kungar, påvar och liknande så blir de också icke-vita. Detsamma gäller när man ber den att rita typiskt vita personer som kanadensiska hockeyspelare.

Why Google's Image AI Is Woke and How It Works



When you submit an image prompt to Gemini Google is taking your prompt and running it through their language model on the backend before it is submitted to the image model.



The language model has a set of rules where it is… pic.twitter.com/DQuiPu03ki

— Andrew Torba (@BasedTorba) February 21, 2024