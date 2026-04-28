Sam Altman och Elon Musk har blivit AI-fiender.

Elon Musk: "Scam Altman" är en bedragare

Publicerad 28 april 2026 kl 13.49

Utrikes. Konflikten mellan Elon Musk och Open AI:s Sam Altman trappas upp. Samtidigt som en rättegång nu inletts i USA riktar Musk nya anklagelser mot ledningen för AI-jätten – som han anklagar för att ha "stulit en välgörenhetsorganisation".

Den infekterade tvisten mellan techprofilerna handlar om Open AI:s utveckling från ideell organisation till kommersiell aktör.

Elon Musk, som var med och finansierade starten 2015 med cirka 40 miljoner dollar, menar att syftet har övergetts och att verksamheten kapats av kommersiella drivkrafter.

I ett inlägg på X går han till angrepp mot Sam Altman och medgrundaren Greg Brockman och anklagar dem för att personligen ha berikat sig grundligt på vad som skulle vara en ideell verksamhet.

"Scam Altman och Greg Stockman stal en välgörenhetsorganisation. Punkt slut", skriver Elon Musk.

Han varnar samtidigt för konsekvenserna av utvecklingen.

"Vill du sätta ett rättsligt prejudikat i USA att det är okej att plundra en välgörenhetsorganisation? I så fall undergräver du allt välgörenhetsarbete i USA för alltid."

Elon Musk kräver enligt uppgifter skadestånd på omkring 150 miljarder dollar. Han vill att pengarna ska gå till Open AI:s ideella del.

Rättegången i Kalifornien har redan fått stor uppmärksamhet och väntas pågå i flera veckor.

Från Open AI:s sida avfärdas anklagelserna. Företrädare anklagar Musk, som i dag driver det konkurrerande AI-bolaget xAI, för att agera av affärsskäl.

