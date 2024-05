– Fler ukrainska flyktingar borde börja arbeta i Tyskland, konstaterade Olaf Scholz under ett tal i Potsdam i helgen.

Den tyska förbundskanslern reagerade på nya uppgifter om att färre än två av tio ukrainska asylsökande arbetar i landet, skriver Focus.

Detta är ett stort problem för Tyskland, som är det land som har tagit emot flest ukrainska flyktingar i EU – 1,3 miljoner människor, eller ungefär en tredjedel av samtliga ukrainska flyktingar.

Enligt det Polish Economic Institute, som granskade ett antal länder i sin studie, var endast 18 procent av ukrainarna i Tyskland i arbete i januari 2024, vilket är en av de lägsta andelarna i Europa. Som jämförelse har Polen exempelvis 65 procent av sin ukrainska flyktingbefolkning på arbetsplatsen.

Scholz uppgav själv under sitt tal i Potsdam att Tyskland behöver dessa ukrainare för att övervinna bristen på arbetskraft – en brist som inte heller fylls av tredje världen-invandrarna, som samtidigt fortsätter att välla in i landet.

Den tyske kanslern sade att även om vissa ukrainare arbetar finns det "några hundra tusen fler som behövs akut på arbetsmarknaden.

Det finns ett antal teorier om varför ukrainare har så svårt att integrera sig på den tyska arbetsmarknaden. För det första fortsätter Tysklands bidragssystem för arbetslösa att avskräcka en rad grupper från att börja arbeta, eftersom det ofta är mer lönsamt att förbli arbetslös. Vissa av dessa grupper tar emot arbetslöshetsersättning medan de arbetar svart.

Enligt Friedrich Ebert Foundation är ett av de främsta hindren för ukrainare byråkratiska problem och svårigheter att uppfylla kvalifikationer. Även om vissa ukrainare behärskar tyska kämpar många fortfarande med språket, vilket är ett stort hinder för vissa arbetsgivare.

Liksom många andra grupper som kommer till Tyskland för "tillfällig flykt" vill många ukrainare inte åka hem igen. Nästan hälften av ukrainarna uppger i opinionsundersökningar att de vill stanna i landet permanent.

Samtidigt söker Ukraina nya sätt att tvinga män tillbaka in i landet för att sättas in i frontlinjen, där det börjar bli glest, och det verkar som om Polen kommer att vara behjälpliga i det avseendet. Det är oklart om Tyskland kommer att vidta liknande åtgärder, men Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kan komma att utöva förnyad press på EU-länderna om krigssituationen fortsätter att förvärras under sommaren.