Stödet för Israel kollapsar i Europa

I samtliga av de sex europeiska länder som ingår i undersökningen – Tyskland, Frankrike, Danmark, Italien, Spanien och Storbritannien – är det nu färre än en femtedel av befolkningen som har en positiv syn på Israel. Det handlar om 13-21 procent beroende på land.

Samtidigt är det mellan 63 och 70 procent som ser negativt på den kontroversiella Mellanöstern-staten.

Särskilt låga är siffrorna i Spanien (-55 i nettosympati), Danmark (-54), Italien (-52) och Frankrike (-48). I Tyskland är nettosiffran -44 och i Storbritannien -46 – något över bottennoteringen från förra året.

Undersökningen visar också att mycket få anser att Israels agerande i Gaza är proportionerligt. Endast mellan 6 och 16 procent av invånarna i de sex länderna menar att Israel agerat rätt och i proportion till Hamas anfall den 7 oktober. I Storbritannien är siffran 12 procent, i Italien så låg som 6 procent.

I stället anser en större andel att Israel gick för långt: 40 procent i Tyskland och 38 procent i Storbritannien menar att Israel hade rätt att agera – men att våldet mot civila varit överdrivet. Hela 24 procent av italienarna anser att Israel inte borde ha gått in i Gaza eller använt militärt våld mot Hamas alls.

Andelen som säger sig stå på Israels sida är nu nere på mellan 7 och 18 procent. Samtidigt säger mellan 18 och 33 procent att de sympatiserar mer med den palestinska sidan i konflikten. Endast i Tyskland är sympatin jämnt fördelad.

I Storbritannien säger 6 procent att Hamas attacker var rättfärdigade – en marginell ökning från 5 procent i höstas. Liknande nivåer återfinns i övriga länder (5–9 procent).

Undersökningen visar också en växande pessimism kring fred i Mellanöstern. I Frankrike tror 29 procent att en varaktig fred kan uppnås inom tio år. I Danmark är motsvarande siffra 15 procent. Generellt har tron på fred minskat med 4 till 10 procentenheter sedan slutet av 2023.

Den dystra bilden bekräftas även i USA. Enligt Pew Research har 53 procent av amerikanerna en negativ bild av Israel, jämfört med 42 procent för två år sedan.

