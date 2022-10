EU-toppens hot mot Elon Musk: "Fågeln flyger enligt våra regler"

När det idag stod klart att Twitterköpet gått igenom twittrade Elon Musk: "Fågeln har befriats."

Musk har tidigare sagt att han planerar att införa yttrandefrihet på plattformen och låta politiskt censurerade användare som stängts av återvända till Twitter.

Men Thierry Breton, EU-kommissionär ansvarig för den inre marknaden, är av en annan mening.

"Fågeln flyger enligt våra regler", twittrar den 67-årige vänsterbyråkraten i ett svar till Elon Musk.

@elonmusk



In Europe, the bird will fly by our rules.#DSA https://t.co/95W3qzYsal

— Thierry Breton (@ThierryBreton) October 28, 2022