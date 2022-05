Fångas på film när han medger att Twitter bara censurerar högern

Det är en wallraffande medlem av journalistkollektivet Project Veritas som lyckats få ett samtal på tu man hand med Siru Murugesan på Twitter.

Journalisten filmar i smyg när Murugesan – en ledande systemutvecklare på Twitter – pratar om miljardären Elon Musks planer att köpa upp företaget.

– Våra jobb står på spel. Han är en kapitalist och vi är snarare väldigt socialistiska. Vi är alla kommunistiska som fan, förklarar systemutvecklaren.

– Twitter tror inte på yttrandefrihet. Elon tror på yttrandefrihet, fortsätter han.

Siru Murugesan säger att företagsklimatet på Twitter är så vänsterextremt att han själv har blivit vänster av att jobba där.

Twitter "censurerar faktiskt högern, men inte vänstern", medger Murugesan vidare i inspelningen.

Han konstaterar att användare på högerkanten tolererar politiska meningsmotståndare, men att folk på vänsterkanten kräver att deras motståndare censureras.

– Det är som det är idag, säger Siru Murugesan.

Breaking from Project Veritas



Twitter employee confirms bias at Twitter



Seems I was right



Because conservatives tolerate leftist speech and leftist won't tolerate the right, Twitter opts to censor the right as "balance"@elonmusk pic.twitter.com/zjAYwcIbol

— Tim Pool (@Timcast) May 16, 2022