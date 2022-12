FHM: Äldre ska ta två coronasprutor – varje år

Myndigheten hänvisar till att äldre personer utvecklar ett något sämre immunsvar efter vaccination och immuniteten avtar snabbare än hos yngre friska.

Detta innebär enligt FHM att äldre har större behov av påfyllnadsdoser än yngre.

"Folkhälsomyndigheten ser utifrån kunskapsläget att det även framöver kommer att vara viktigt med påfyllnadsdoser för äldre och personer i riskgrupp", skriver myndigheten.

Personer som är 80 år och äldre samt personer som bor på äldreboenden rekommenderas att under 2023 vaccinera sig med två påfyllnadsdoser per år – en under våren och en inför höst-/vintersäsongen, med sex månaders intervall mellan doserna.

Personer som är 65–79 år samt yngre personer med riskfaktorer rekommenderas att vaccinera sig med en påfyllnadsdos inför höst/vintersäsongen 2023. Regionerna rekommenderas även att tillhandahålla möjlighet till ytterligare en påfyllnadsdos för dessa grupper. Dosen bör tas med sex månaders intervall till den rekommenderade dosen inför höst-/vintersäsongen. Exempel på medicinska riskfaktorer är fetma, diabetes, nedsatt njurfunktion eller högt blodtryck.

Den nya rekommendationen gäller från 1 mars 2023 och tills vidare. Nuvarande rekommendationer gäller fram till dess.

Hur rekommendationerna för personer yngre än 65 år, som inte är i riskgrupp, kommer att se ut efter den 1 mars kommer Folkhälsomyndigheten att besluta i början av 2023.