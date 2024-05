Första amerikanska soldaterna i Boden

Försvarsmakten genomför Immediate Response 24, en del av Natos övningsserie Steadfast Defender 24.

Syftet är att testa planerna för att flytta förband från Nordamerika till norra Europa för att förstärka försvaret av Nordkalotten.

Under Immediate Response förflyttar sig ett amerikanskt förband från Norge till Finland, via Sverige och Norrbotten.

Sveriges uppgift är att ge värdlandsstöd till förbandet, något som Försvarsmakten gör tillsammans med civila myndigheter inom totalförsvaret.

– Det är första gången Sverige genomför värdlandsstöd som allierad i Nato. Genom att vi i Sverige stödjer våra allierade från USA stärker vi hela alliansens operativa förmåga. Det är inte en övning för oss, nu testar vi våra skarpa planer – som hittills har fungerat mycket bra, säger överste Lars Karlsson, chef för Norra militärregionen, på försvarets hemsida.

Överstelöjtnant Robin Eskelson är chef för det amerikanska underhållsförbandet som är baserat i Boden under Immediate Response.

– Svenska Försvarsmakten har varit otroligt tillmötesgående med oss. Att vi är det första förbandet som får komma hit och samarbeta med Sverige efter Natointrädet känns verkligen fantastiskt. Det finns mycket lärdomar vi kan dra av varandra och jag är väldigt glad att Sverige nu blivit våra allierade.