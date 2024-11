Försvunna flickans lik identifierat – efter 54 år

Skelettdelar hittades i augusti år 2023 när dykare gick ned i vattnet under Sandöbron i Kramfors kommun. Dykningen var en del i det marinarkeologiska projektet Ångermanälvens kulturarv under vattnet, där det ingick att undersöka och dokumentera botten under Sandöbron.

Vid 16 meters djup upptäckte en av dykarna skelettdelar. Fyndplatsen filmades och polis kontaktades.

Polisens dykgrupp gjorde den 28 augusti år 2023 en dykning på fyndplatsen och tog med sig benresterna, som därefter skickades till Rättsmedicinalverket i Umeå för undersökning och DNA upptagning. Där kunde de snabbt konstatera att det rörde sig om mänskliga ben och att de kom från en kvinna.

Polisen misstänkte då att det kunde röra sig om den 15-åriga flicka, Lillemor Thorsson, som försvann år 1970 i Kramfors. Ett försvinnande som den så kallade Ådalsmannen kunde bindas till efter att han gripits. År 1971 dömdes han för bland annat grovt vållande till annans död.

Vid polisens efterforskning framkom det att den kvinnan hade släktingar i livet och polisen frågade om de frivilligt ville lämna sitt DNA för undersökning, vilket de ställde upp på. Då släktingarna var utspridda i Sverige och i världen blev flera delar av polisen inblandade.

Proverna från anhöriga skickades till Rättsmedicinalverkets rättsgenetiska avdelning i Linköping för undersökning och en matchning kunde göras.

De anhöriga har underrättats och medgett att polisen får offentliggöra fyndet.