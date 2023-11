Framgångsrika bedragare lurar äldre i Bergslagen

Sms-bedrägerierna som skickas ut just nu går oftast till så att bedragarna påstår att den som får sms:et har beställt en vara, vanliga avsändare som bedragarna använder just nu är Ikea eller Dustin.

Om man har frågor kring beställningen eller om det inte är en själv som gjort den uppmanas man att ringa ett nummer som står i sms:et.

När pensionären som fått sms:et ringer uppgivet nummer och säger att den inte gjort någon beställning så säger bedragaren att den ska koppla vidare pensionären till säkerhetsavdelningen på dennes bank.

Pensionären får så prata med en ny person som alltså låtsas jobba på pensionärens bank och som uppmanar pensionären att knappa in sitt bank-id eller logga in via bankdosa.

Bedragaren kan till exempel säga att det är nödvändigt för att pensionären ska identifiera sig eller godkänna en säkerhetsinstallation.

När pensionären gör detta kommer bedragaren in på dennes internetbank och kan slussa ut de pengar som finns där. Det handlar om belopp på ett par hundra tusen kronor som flera pensionärer blivit av med.

"Polisen vill därför återigen påminna om att aldrig knappa in ditt bank-id eller logga in via bankdosa på uppmaning av någon annan som tagit kontakt med dig", skriver myndigheten i ett utskick.

Enligt polisen kan man även reklamera det man förlorat genom bedrägeri till banken då det i vissa fall finns en möjlighet att bli ersatt. Svenska domstolar har dock varit mycket restriktiva med att låta bankerna ansvara för sådana bedrägerier.