Guldpriset passerar ny historisk milstolpe

Priset på guld steg på måndagsmorgonen över 5.000 dollar per uns och nådde som högst omkring 5.100 dollar, innan det föll tillbaka något.

Bakom rusningen ligger växande oro kring USA:s politiska och ekonomiska kurs under Donald Trump. Marknaden reagerade bland annat på hot om 100-procentiga tullar mot Kanada om landet närmar sig Kina, samt den senaste uppgörelsen mellan USA och Europa om Grönlands framtid.

Samtidigt har oron tilltagit för ännu ett amerikanskt budgetstopp, efter att Demokraterna hotat att stoppa finansieringen av inrikesdepartementet DHS efter helgens dödsskjutning i Minneapolis, där federala migrationsagenter var inblandade.

Guldets uppgång har pågått under längre tid. Sedan Trumps installation för drygt ett år sedan har priset stigit med nära 90 procent.

– Den andra oljekrisen och inflationsskräcken i slutet av 1970- och början av 1980-talen är det senaste tillfället jag minns när guld gjorde något liknande – och det var innan min tid på marknaderna, säger Steve Miller, investeringsstrateg på den australiska kapitalförvaltaren GSFM, till The Guardian.

Han pekar på växande farhågor om att den amerikanska administrationen vill försvaga dollarn. En utlösande faktor bakom måndagens uppgång var uppgifter om att centralbanken Federal Reserve kontaktat banker för att följa växelkursen mellan dollarn och den snabbt försvagade japanska yenen.

– Om Federal Reserve gör detta på uppdrag av det amerikanska finansdepartementet gör de det av ett enda skäl: de anser att dollarn är för stark, säger Miller.

En svagare dollar riskerar att urholka värdet på amerikanska statsobligationer och andra centrala tillgångar, vilket ytterligare har stärkt guldets roll som säker hamn.

– Jag tror att det mycket väl kan finnas mer uppsida kvar. Men lika viktigt är att guld kan skydda mot turbulens i andra tillgångsslag, säger Miller.