Uppgift: Stegras pengar tar slut inom veckor

Enligt uppgifter till Bloomberg försöker bolaget locka nya investerare att skjuta till pengar samtidigt som förhandlingar pågår med banker om att frigöra krediter.

Målet är att kunna slutföra bygget av anläggningen utanför Boden.

Enligt uppgifterna krävs dock ytterligare kapital för att finansieringen ska bli tillräcklig.

Totalt behövs omkring 11 miljarder kronor för att anläggningen ska kunna tas i drift. Bolaget har tidigare uppgett att kapitalrundan väntas slutföras under innevarande kvartal.

Den 29 januari uppgav Stegra att man var nära att säkra finansieringen.

Planen är att starta stålproduktion under 2027.