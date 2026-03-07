© Skärmdump
 

Uppgift: Stegras pengar tar slut inom veckor

Publicerad 7 mars 2026 kl 10.20

Ekonomi. Det skattefinansierade stålbolaget Stegra väntas få slut på pengar redan inom några veckor, rapporterar EFN.

Dela artikeln

Enligt uppgifter till Bloomberg försöker bolaget locka nya investerare att skjuta till pengar samtidigt som förhandlingar pågår med banker om att frigöra krediter.

Målet är att kunna slutföra bygget av anläggningen utanför Boden.

Enligt uppgifterna krävs dock ytterligare kapital för att finansieringen ska bli tillräcklig.

Totalt behövs omkring 11 miljarder kronor för att anläggningen ska kunna tas i drift. Bolaget har tidigare uppgett att kapitalrundan väntas slutföras under innevarande kvartal.

Den 29 januari uppgav Stegra att man var nära att säkra finansieringen.

Planen är att starta stålproduktion under 2027.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 334098527

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 334098528

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Här bordar Sverige "ryska" fartyget

Slog till på fredagseftermiddagen. "Att den här typen av fartyg trafikerar svenska vatten kan inte vi se mellan fingrarna med".0 

Ekonominyheter

"Markant" lyft för bostadspriserna

Både bostadsrätter och villor ökade med 1,6 procent i februari.. "Det våras för bostadspriserna."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.