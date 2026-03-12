Alternativ för Tysklands ledamöter reagerade positivt på resultatet i voteringen.

Här körs EU-vänstern över om invandringen

Publicerad 12 mars 2026 kl 11.14

Utrikes. EU-parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter (LIBE) röstade den 9 mars för ett förslag om skärpta regler för återvandring av illegala invandrare. Omröstningen slutade med 41 röster för, 32 emot och en nedlagd.

Omröstningen i utskottet genomfördes med stöd från konservativa och högerorienterade partigrupper, medan gröna och vänsterpartier motsatte sig förslaget mycket kraftigt.

Återvandringsaktivisten Martin Sellner skriver på X att de konservativa partigrupperna röstade igenom förslaget med stöd av partier som Alternativ för Tyskland, vilket han menar bevisar att den etablerade högerns så kallade brandvägg mot invandringskritiska partier inte längre fungerar.

Flera vänsterorganisationer har kritiserat reformen och varnat för att den kan innebära försämrade "rättssäkerhetsgarantier" för illegala invandrare.

Samtidigt menar förespråkare att förändringarna är nödvändiga eftersom en stor del av de personer som får utvisningsbeslut i EU i dag inte återvänder.

En central del i reformen är att utvisningsbeslut som fattas i ett medlemsland i större utsträckning ska erkännas av andra EU-länder, vilket enligt förespråkarna ska göra systemet mer effektivt.

Förslaget innehåller även möjligheter till längre förvarstider för personer som anses riskera att avvika eller inte samarbetar med myndigheter samt skärpta inreseförbud för personer som anses utgöra säkerhetsrisker eller bryter mot återvändandebeslut.

