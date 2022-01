Han är mystiske uppviglaren som slipper åtal för Kapitoliumkaoset

Epps var ledare för den högerextrema organisationen Oath Keepers avdelning i Arizona, som var landets största, under 2011. Många av gruppens medlemmar ingår bland de 727 personer från 40 av USA:s delstater som nu åtalas för brott i samband med kaoset vid Kapitolium.

Epps har dock, trots att han uppenbarligen uppviglade folkmassan under upploppet, inte åtalats, vilket föranlett många att tro att han uppviglade folk på uppdrag av USA:s federala säkerhetstjänst FBI.

Den republikanske kongressledamoten Thomas Massie frågade i höstas justitieminister Merrick Garland om regeringen hade skickat några agenter eller andra operatörer för att uppvigla demonstranter att ta sig in i byggnaden.

Garland sa att justitiedepartementet inte kommenterar pågående utredningar.

I den första videon som spelades upp i kongressförhöret ses Epps stå på gatan den 5 januari och säga:

"Jag säger det trots att jag förmodligen kommer att bli arresterad och åka i fängelse för det. Men i morgon måste vi gå in i Kapitolium".

I just played this video for AG Merrick Garland. He refused to comment on how many agents or assets of the federal government were present in the crowd on Jan 5th and 6th and how many entered the Capitol. pic.twitter.com/lvd9n4mMHK

— Thomas Massie (@RepThomasMassie) October 21, 2021