Toppdemokrat pressar Fox News ägare att sparka Tucker Carlson – för "demokratins" skull

Bakgrunden är att Carlson publicerat videomaterial från den så kallade stormningen av Kapitolium 2021 som starkt ifrågasätter mediaversionen av händelsen.

Bland annat ses hur den så kallade Qanon-schamanen, som pekats ut som ledare för det påstådda upproret, i själva verket lugnt eskorterades runt inne i kongressbyggnaden av poliser som inte gjorde något för att stoppa honom.

Inslaget i Tucker Carlsons program har fått vänstern i USA att rasa. Chuck Schumer kallar inslaget för "en av de skamligaste timmarna vi någonsin har sett på kabel-tv".

– Utan hänsyn till riskerna och väl medveten om att han ljög och ljög för sin publik, sände Fox News programledare Tucker Carlson ett långt inslag i går kväll och hävdade att Kapitoliumattacken den 6 januari inte var ett våldsamt uppror, sade Schumer på tisdagen.

Toppdemokraten riktade sig också till Fox News ägare Rupert Murdoch, som enligt Schumer nu har "en särskild skyldighet att stoppa Tucker Carlson" från att sända fler program.

– Det är nödvändigt för vår demokratis skull, fortsatte Chuck Schumer.

Schumer: "Rupert Murdoch has a special obligation to stop Tucker Carlson from going on tonight [and] from letting him go on again and again and again [because] our democracy depends on it." pic.twitter.com/uld6eaCl3C

— Greg Price (@greg_price11) March 7, 2023