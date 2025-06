Här bombas iranska tv-ankaret i direktsändning

I direktsändningen pratade det kvinnliga tv-ankaret först om Israels bombattacker mot Iran och utlovade hämnd.

Därefter hördes en kraftig smäll – skärmen fylls av rök och damm och en manlig röst hörs skrika ”Allahu Akbar”.

En annan medarbetare på IRIB – Sahar Emami – fortsatte dock att rapportera live om attacken – från utsidan av det kraftigt brinnande tv-huset.

BREAKING: THE IRIB BUILDING HEADQUARTERS FROM WHICH ANCHOR SAHAR EMAMI IS BROADCASTING LIVE FROM pic.twitter.com/Y8f6yCsDEm

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) June 16, 2025