Här ingriper polisen mot same som ropar "Israel" åt araberna

Polisen i Stockholm beslutade på lördagen att upplösa fem olika allmänna sammankomster med hänvisning till deltagarna var fler det tillåtna åtta personer.

En av demonstrationerna var mot coronarestriktionerna och en annan visade stöd för Palestina.

Journalisten Roger Sahlström var på plats vid båda demonstrationerna och filmade dem.

– Coronademonstrationen var polisen ganska aggressiv mot. De plockade äldre kvinnor och skrek en del. Polisen gjorde flera inbrytningar och delade upp demon så till slut var det bara de några stycken, säger Sahlström och fortsätter:

– Palestinademon var polisen mildare mot. Tills mot slutet på Sergels torg där de gjorde ett rejält inbryt och delade demonstrationen med hästar.

Roger Sahlströms filmer visar hur Palestina-demonstrationerna skanderar "Allahu akbar".

– På Sergels torg sjöng de "From the river to the sea". En känd ramsa som handlar om att judarna helt ska bort från Israel, säger Sahlström.

Han filmade också när poliser i gasmasker ingrep mot en äldre samisk som konfronterat demonstranterna och visat stöd för Israel. Samen fördes sedan till arresten.

En poliskälla uppger dock att mannen avlägsnades "mest för att han inte skulle bli lynchad".

Under lördagen upplöste polisen i region Stockholm totalt fem allmänna sammankomster. Det rörde sig om en allmän sammankomst vid Kungsträdgården, en bilkortege bedömd som allmän sammankomst som startade vid Kungens kurva i Huddinge, en allmän sammankomst med början på Rådmansgatan i Vasastan, en allmän sammankomst på Strandvägen samt en allmän sammankomst med början på Sergels torg. Samtliga upplöstes med stöd av coronalagen.

En icke tillståndsgiven allmän sammankomst med färre än åtta personer pågick på Sergels torg. Polisen behövde inte fatta beslut om att upplösa den.

– Ett upplösande tar tid men vi har arbetat med dialog och kommunikation. Vi har också avvisat och avlägsnat personer som inte hörsammat polisens uppmaningar, säger Mattias Andersson, kommenderingschef för polisinsatsen den 15 maj, på polisens hemsida.

– Det är ett tålamodsprövande arbete som tar tid men som ger resultat, fortsätter han.

Polisen har upprättat sex anmälningar rubricerade brott mot ordningslagen, så kallade icke tillståndsgivna allmänna sammankomster. Ytterligare ett fall rör våld mot tjänsteman – i samband med ett avlägsnande fick en polisman ett slag, dock inga synliga skador.