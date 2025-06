Här kraschar planet – med 240 passagerare ombord

Flygplanet, en Boeing 787 Dreamliner, lyfte under torsdagsmorgonen lokal tid men skickade ett nödanrop mindre än en minut efter att ha lämnat marken.

Enligt sajten Flight Radar nådde planet 190 meters höjd innan kontakten bröts.

Kort därefter kraschade flyget i ett tättbebyggt bostadsområde i stadsdelen Meghani. Bilder i sociala medier visar ett stort eldklot följt av rökpelare över området.

WATCH: Air India plane carrying 242 people crashes in Ahmedabad while taking off for flight to London pic.twitter.com/KyLVZaV6i7

— BNO News (@BNONews) June 12, 2025