Här byggs ett reservat för vita människor

Gruppen – som motsätter sig invandring, mångkultur och "tvångsintegration" – invigde sin första bosättning i Ozarkbergen i Arkansas i oktober 2023.

Nu siktar RTTL på att utvidga projektet till Missouri, troligen nära Springfield.

– Vill du ha en vit nation? Bygga en vit stad? Det går att göra. Vi gör det, säger gruppens medgrundare Eric Orwoll i en video på plattformen X.

Do you want White cities again? Let's build them. pic.twitter.com/CsTbvZB6uf

