Här myser Hillary när publiken vrålar: "Lock him up"

"Lock her up" (spärra in henne) var en vanlig ramsa som skanderades under Donald Trumps valmöten 2016. Det var en uppmaning att döma Trumps dåvarande motståndare Hillary Clinton till fängelse för hur hon hade hanterat en server med känsliga mejl.

Efter att Donald Trump åter valt att ställa upp i presidentvalet 2024 överhopades han istället själv med åtal från motståndarsidan, och nu är det snarare han som riskerar att hamna i fängelse.

Vid det Demokratiska partiets nationella konvent i Chicago hånade Hillary Clinton sin gamle fiende för hans rättsliga problem. Publiken började då skandera "Lock him up" (spärra in honom).

NOW - Hillary, revels in the moment, with smirks and smiles, as the crowd at the DNC chants: "Lock him up!" pic.twitter.com/nOGLBxZ8Kq — Disclose.tv (@disclosetv) August 20, 2024

76-åringen reagerade inte omedelbart på ramsan, men när ropen blev högre stod hon tyst vid podiet, log och nickade tills publiken lugnat ner sig.

Händelsen inträffade efter att Clinton hånat Trump för att ha somnat under en rättegång i Manhattan tidigare i somras. Hon påpekade att Trump är den första personen att kandidera till presidentposten med 34 punkter i brottsregistret.

Trump dömdes i maj för 34 fall av bokföringsbrott i samband med utbetalningar inför valet 2016. Dessa betalningar gjordes till en lyxprostituerad kvinna som hävdar att hon haft en affär med honom. Trump ska få sitt straff fastställt nästa månad, men juridiska experter anser det vara osannolikt att han döms till fängelse.

Hillary Clintons anförande möttes av stående ovationer och applåder från de demokratiska delegater som samlats i Chicago för att officiellt välja Kamala Harris till presidentkandidat.