Här simmar hundratals illegala invandrare in i Europa

Ceuta, tillsammans med Melilla, är Spaniens två enklaver på Marockos medelhavskust och utgör de enda landgränserna mellan EU och Afrika. Dessa områden är regelbundet mål för invandrare från tredje världen som försöker ta sig illegalt till Europa.

Många av de migranter som anlände stoppades nära eller på El Tarajal-stranden, som ligger vid gränsen mellan Ceuta och Marocko. En talesperson för den spanska Guardia Civil-polisstyrkan bekräftar att de samarbetat med marockanska myndigheter för att hantera den ökade pressen, men vill inte uppge exakt hur många personer som försökte korsa gränsen eller skickades tillbaka till Marocko.

NEW - Scores of illegal migrants swimming to the Spanish enclave Ceuta from Morocco.pic.twitter.com/Lnhc81xjey — Disclose.tv (@disclosetv) August 25, 2024

Cristina Perez, den spanska regeringens representant i Ceuta, uppger att polisen har stoppat i genomsnitt runt 700 invandrare per dag som försökt ta sig in i Ceuta sedan i torsdags. Under söndagsnatten ska upp till 1.500 personer ha gjort ett försök att nå enklaven.

Marockanska medborgare som grips skickas omedelbart tillbaka till Marocko, om de inte är minderåriga eller söker asyl, enligt Perez. Personer av andra nationaliteter placeras i särskilda center och släpps efter några dagar.

Ett okänt antal personer har också lyckats ta sig in i enklaven utan att bli gripna av polisen, enligt en talesperson för Perez kontor.

För två år sedan dog 23 personer i en masspanik när omkring 2.000 migranter försökte storma Melilla genom att riva ner gränsstängslet.