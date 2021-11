Här skäller iranska kvinnoaktivisten ut Ann Linde

– Du kan inte bara sitta här och gratulera dig själv. Låt oss vara tydliga: Om du är en riktig feminist så måste du faktiskt stå upp för dina egna värderingar.

Det förklarade den kvinnorättsaktivisten Masih Alinejad för Sveriges utrikesminister Ann Linde under ett seminarium i riksdagen på torsdagen.

Hon syftade på att Ann Linde tidigare har burit slöja när hon besökt Iran.

I ordväxlingen, som fångats på film, jämförde Masih Alinejad islamiska republiken Iran med talibanerna.

– Hur kan du kalla dig feminist när du legitimerar den islamiska republiken och talibanerna? Kommer du att ta på dig hijab när du möter talibanerna? frågade hon Ann Linde.

Den svenska utrikesministern försvarade sig med att hennes roll är så viktig att hon måste bära slöja.

– Jag anser att mitt uppdrag som minister är så viktigt att jag vill resa oavsett om det innebär att jag måste ta på mig en hijab.

Det var dock inget svar som imponerade på Masih Alinejad.

– Mina systrar i Afghanistan bör få veta detta. Den här sortens feminister kommer aldrig att hjälpa er, för när det kommer till att träffa den högsta ledningen i diktaturerna så kommer de att buga och lyda diktaturen, sade hon och fortsatte:

– Västerländska feminister pratar om "min kropp, mitt val". Men när vi, kvinnor från Iran och Afghanistan, säger samma sak åker feminister som du Ann Linde dit och säger att ni måste lyda hijablagarna för att få prata med män. Men när dessa diktaturer inte ens låter er bestämma hur ni ska klä er så kommer de inte heller låta er fatta beslut om "större problem", som du uttryckte det.

I challenged the Swedish Foreign minister @AnnLinde for obeying compulsory hijab in Iran and bowing to the Islamic Republic & asked her when is she going to wear compulsory hijab and obey the Taliban in Afghanistan. listen her response. pic.twitter.com/H8t9RZRMHW

— Masih Alinejad (@AlinejadMasih) November 26, 2021