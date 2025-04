Här stormar de nattklubben – och griper 100 illegala invandrare

Nattklubben, som var belägen under jorden, ska ha varit en samlingspunkt för både gängmedlemmar och illegala invandrare.

Enligt DEA greps 114 personer som fördes bort för vidare behandling och trolig utvisning. Totalt var det över 200 personer på klubben, varav 114 saknade giltiga uppehållstillstånd i USA.

Under razzian beslagtogs även stora mängder narkotika, inklusive kokain och metamfetamin, rapporterar Reuters.

#DEA Rocky Mountain led a multi-agency enforcement operation along with our local and federal partners early this morning.@DHSgov has taken more than 100 illegal aliens into custody. Drugs and weapons have also been seized at this underground nightclub in Colorado Springs. pic.twitter.com/R4Smb3voAg

— DEARockyMountain (@DEAROCKYMTNDiv) April 27, 2025