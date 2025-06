Iran: Inga samtal förrän Israel slutar bomba

"Iran handlar enbart i självförsvar", skriver Araghchi på sociala medier och betonar att landet hittills endast svarat mot Israel – inte mot dess allierade.

Han anklagar Israels premiärminister Benjamin Netanyahu för att ha startat kriget i syfte att sabotera diplomatiska lösningar.

"Världen bör vara mycket vaksam inför hur det misslyckade israeliska styret försöker dra in andra länder och sprida elden i regionen och bortom den."

By now, the whole world should know that:



(1) Iran solely acts in self-defense. Even in the face of the most outrageous aggression against our people, Iran has so far only retaliated against the Israeli regime and not those who are aiding and abetting it. Just like Netanyahu… pic.twitter.com/cEUCaLHpAL

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 18, 2025