Högsommarvärme på besök under Valborg

Publicerad 27 april 2026 kl 08.51

Inrikes. Valborgshelgen ser ut att bjuda på ovanligt varmt väder i stora delar av Sverige, med temperaturer som lokalt kan nå högsommarvärme.

Redan till valborgsmässoafton väntas ett stabilt högtryck ge soligt och milt väder i stora delar av landet. I södra och mellersta Sverige kan temperaturen närma sig 20 grader, medan det i norr blir något svalare, enligt SMHI.

I norra Norrland kan det bli lite mer moln och någon skur men enligt institutet väntas vackert väder i hela resten av landet.

Även kvällen ser ut att bli ovanligt behaglig för årstiden, särskilt i områden som Mälardalen och södra Sverige.

Till första maj väntas värmen kulminera, med temperaturer som lokalt kan nå upp mot 25 grader. Det vill säga klassisk högsommarvärme.

Den varma luften rör sig in över landet från Europa och i kombination med soligt väder stiger temperaturerna snabbt, även i norra Sverige.

Men värmen blir kortvarig. Redan under lördagen drar moln in västerifrån och svalare luft följer efter, först i norr och därefter längre söderut.

