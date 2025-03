"Hoppsan": El Salvador tog tillbaka gängkriminella från USA – trots domarens nej

USA:s president Donald Trump har, i enlighet med en mer än 200 år gammal krigslag, beordrat deportationen av 238 påstådda medlemmar i den venezuelanska gängkartellen Tren de Aragua.

Trots att en federal domare försökte stoppa flygplanen från att landa i El Salvador – genom en muntlig order – fanns det inget skriftligt beslut som administrationen behövde följa.

Nu har deportationen redan genomförts. Bukele, känd för sin kompromisslösa hårdhet mot kriminella, kommenterar händelsen på X med orden: "Hoppsan... för sent" och en skrattande emoji.

Trump tackar Bukele: "Kommer inte glömma det"

Trumps administration försvarar beslutet genom att hänvisa till att kartellen utgör en "kriminell hybridstat" som bedriver en form av invasion av USA, rapporterar Fox News.

I en kommentar på Truth Social kallar Trump de deporterade för "monster" och tackar Bukele för att han tog emot dem.

"Tack till El Salvador och i synnerhet president Bukele, för er förståelse för denna hemska situation, som tilläts drabba USA på grund av inkompetent demokratiskt ledarskap", skriver Trump och fortsätter:

"Vi kommer inte att glömma det!"

Trump har också lagt upp en dramatisk video som visar utvisningarna:

These are the monsters sent into our Country by Crooked Joe Biden and the Radical Left Democrats. How dare they! Thank you to El Salvador and, in particular, President Bukele, for your understanding of this horrible situation, which was allowed to happen to the United States… pic.twitter.com/DfDnSpNid7

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) March 16, 2025