Invandrare häktad för barnvåldtäkt i Vitabergsparken

Publicerad 28 april 2026 kl 12.52

Inrikes. En 41-årig man från Rumänien har häktats misstänkt för våldtäkt mot barn i Vitabergsparken i Stockholm. Han försvarar sig med att han "bara" rörde vid flickans underliv.

Polisen larmades om våldtäkten vid 09.40 i onsdags och skickade flera patruller till platsen.

Ett större område spärrades av och tekniker genomförde undersökningar.

Offret beskrivs som en flicka i nedre tonåren. Hon ska inte ha varit bekant med mannen sedan tidigare.

Dagen efter incidenten greps mannen. Under häktningsförhandlingen i Stockholms tingsrätt i söndags framkom via rumänsk tolk att han medger vissa omständigheter, men nekar till våldtäkt.

Mannen vidgår att han rört målsägandens underliv, men uppger att han inte har genomfört något samlag.

Han säger vidare att han inte förstod att flickan var så ung, och anser sig inte heller ha varit oaktsam i den delen.

