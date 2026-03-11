Iran fortsätter frakta olja genom sundet – mer än före kriget

Iran har fortsatt skeppar olja genom det strategiska Hormuzsundet samtidigt som kriget har skrämt bort många andra tankfartyg från området.

Sedan kriget bröt ut den 28 februari har minst 11,7 miljoner fat iransk råolja passerat sundet, enligt spårningsdata för fartyg. Leveranserna uppges huvudsakligen gå till Kina, enligt CNBC News.

Samtidigt har många fartyg slutat sända sina positionssignaler efter att Teheran hotat att angripa fartyg som försöker passera.

– Tankfartyg som passerar genom sundet måste vara mycket försiktiga, säger en talesperson för Irans utrikesdepartement i en intervju med CNBC.

Hormuzsundet är en av världens viktigaste energileder. Normalt passerar omkring en femtedel av världens olje- och gastransporter där.

Sedan kriget började har dock trafiken minskat kraftigt när många rederier undviker området.

Samtidigt har Iran återupptagit lastning av oljetankers vid energiterminalen Jask vid Omanbukten. Terminalen ligger söder om Hormuzsundet och gör det möjligt att exportera olja utan att passera genom själva sundet.

Enligt satellitdata lastades nyligen omkring två miljoner fat råolja vid anläggningen.

USA:s president Donald Trump har samtidigt uppmanat fartyg att fortsätta använda farleden trots riskerna.

– Visa lite mod. Det finns inget att vara rädd för, de har ingen flotta, vi sänkte alla deras fartyg, säger Trump i en intervju med Fox News.

Krigen i regionen har samtidigt skakat den globala energimarknaden. Oljan steg tidigare i veckan till nära 120 dollar per fat.

Kinas import av iransk olja har samtidigt ökat i takt med att landet bygger upp strategiska lager inför risken för långvariga leveransstörningar.