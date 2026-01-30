Israel bekräftar: Har dödat minst 71.000 människor

Den israeliska armén använder nu som referens det Hamas-styrda hälsoministeriets uppskattning om cirka 71.700 döda sedan kriget inleddes den 7 oktober 2023, rapporterar den israeliska tidningen Haaretz.

Enligt militära källor avser siffran enbart personer som dödats i direkta israeliska attacker.

Dödssiffran omfattar heller inte personer som fortfarande saknas och kan ligga begravda under rasmassor. Inte heller ingår dödsfall som orsakats av svält, kyla, spridning av behandlingsbara sjukdomar eller följderna av att Gazas sjukvårdssystem bombats sönder.

Israeliska myndigheter har länge förnekat att dödssiffrorna från Gaza är tillförlitliga och beskrivit dem som islamistisk krigspropaganda. Samtidigt har internationella organisationer, medier och oberoende forskare i flera granskningar bedömt att registreringen är metodologiskt hållbar och snarare kraftigt underskattar än överdriver antalet döda.

Enligt hälsoministeriets uppgifter har dessutom minst 486 personer dödats i israeliska attacker efter att vapenvilan, som förhandlades fram av USA:s president Donald Trump, trädde i kraft den 11 oktober. Under de 27 månader långa striderna uppges totalt över 171.000 palestinier ha skadats, många med amputationer eller andra livslånga skador.

Det motsvarar omkring var fjortonde invånare i Gaza. Samtidigt uppges sjukhusen fungera på en miniminivå efter att Israel gång på gång bombat sjukvårdsinfrastruktur.

Den israeliska militären uppger nu att man analyserar materialet för att fastställa hur stor andel av de döda som varit stridande respektive civila. Det palestinska dödsregistret innehåller enligt uppgift namn och id-nummer på mer än 90 procent av offren, men gör ingen åtskillnad mellan civila och kombattanter.

Flera internationella forskare anser att även dessa siffror är försiktigt räknade. Oberoende uppskattningar, baserade på erfarenheter från tidigare konflikter och epidemiologiska metoder, pekar på betydligt högre dödstal om hela den humanitära krisen räknas in.

I september sade Israels generalstabschef Herzi Halevi vid ett offentligt framträdande att "mer än 10 procent av Gazas befolkning har dödats eller skadats", vilket skulle innebära över 200.000 människor. Han fortsatte:

– Detta är inte ett mjukt krig, vi tog av oss handskarna från första minuten.

Han tillade att inga juridiska instanser hade begränsat hans agerande eller dödandet.

Liknande slutsatser har dragits av oberoende experter. I en vetenskaplig artikel i oktober skrev forskaren Neta Crawford att "sedan den 7 oktober 2023 har mer än 10 procent av Gazas befolkning dödats eller direkt skadats". Hon varnade också för att förstörelsen av energi-, vatten-, jordbruks- och sjukvårdssystemen orsakar långsiktiga skador för den överlevande befolkningen.

Frågan om andelen civila dödsoffer har blivit central i de internationella rättsprocesser som nu riktas mot Israels ledning, som utreds för folkmord, krigsbrott och brott mot mänskligheten.