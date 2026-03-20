USA överväger lyfta sanktioner – mot Iran

Den amerikanska regeringen överväger att lätta på sanktionerna mot iransk olja, meddelar finansminister Scott Bessent i en intervju med Fox News.

Förslaget gäller olja som redan befinner sig till havs, omkring 140 miljoner fat. Enligt Bessent skulle ett sådant steg kunna pressa ner priserna under en begränsad period.

Idén väcker skarp kritik.

– För att uttrycka det milt: det här är sinnesrubbat. Vi tillåter i praktiken Iran att sälja olja, vilket sedan kan användas för att finansiera krigsinsatsen, säger David Tannenbaum, expert på maritima sanktioner till BBC.

Även andra bedömare är tveksamma till effekten.

– Det kan bidra lite grann, men jag tror inte att det förändrar spelplanen och det väcker en hel del frågor, säger säkerhetsexperten Rachel Ziemba.

USA:s president Donald Trump gav inget tydligt besked när han fick frågor om förslaget.

– Vi kommer att göra vad som krävs för att hålla priset, sade han vid en pressträff.

Bakgrunden är ett kraftigt bortfall av olja på världsmarknaden. En stor del av världens oljetransporter går normalt genom Hormuzsundet, men trafiken där har i stort sett upphört sedan kriget bröt ut i slutet av februari.

Bedömare uppskattar att konflikten slagit ut omkring en tiondel av det globala utbudet. Situationen har dessutom förvärrats av attacker mot energiinfrastruktur i regionen.