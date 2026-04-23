© X
Amal Khalil.

Israel lönnmördade ännu en journalist inför fredssamtal

Publicerad 23 april 2026 kl 09.04

Utrikes. En libanesisk journalist dödades i en riktad israelisk så kallad double tap-attack i södra Libanon. Sedan angreps även räddningspersonalen. Lönnmordet genomfördes trots vapenvilan och samtidigt som fredssamtal mellan länderna väntas. Händelsen har utlöst skarpa reaktioner från Beirut, som konstaterar att det rör sig ännu ett krigsbrott.

Dela artikeln

Amal Khalil, journalist vid den libanesiska tidningen Al-Akhbar, dödades under onsdagen i ett israeliskt angrepp mot ett bostadshus i byn al-Tiri i södra Libanon.

Hon hade sökt skydd där efter en tidigare attack riktad mot fordonet hon färdades i.

En kollega till henne, Zeinab Faraj, skadades svårt. När Röda korset och annan räddningspersonal kom dit kunde de inte utföra sitt arbete på flera timmar eftersom Israel fortsatte att bombardera platsen.

Kort sagt följde attacken ett klassiskt israeliskt mönster.

En rad journalister har dödats av Israel i Libanon under den senaste tiden. Det rör sig om minst nio fall bara sedan början av året.

Libanons premiärminister Nawaf Salam riktar hård kritik mot Israel och konstaterar att den senaste attacken utgör ett krigsbrott.

"Att rikta in sig på journalister, hindra räddningsteam från att nå dem och till och med attackera deras positioner igen när dessa team anländer utgör tydligt definierade krigsbrott", skriver han i ett inlägg.

Även landets informationsminister Paul Morcos fördömer händelsen och beskriver den som ett brott mot internationell rätt.

Dödsfallet inträffar trots att ett eldupphör ska råda i Libanon sedan ungefär en vecka tillbaka. Under onsdagen rapporterades ytterligare dödsoffer i israeliska attacker i landet.

Samtidigt väntas nya samtal mellan Israel och Libanon hållas i USA. Enligt uppgift vill Libanon förlänga eldupphöret och få stopp på de fortsatta attackerna.

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.