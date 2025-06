Israel skjuter ner iranska drönare – över 100 på väg

Enligt Times of Israel har Israel redan skjutit ner flera iranska drönare innan tagit sig in på israeliskt område, och resten av drönarna väntas nå fram under den närmsta timmen.

Undantagstillstånd har samtidigt införts i hela Israel.

Enligt IDF deltog över 200 israeliska stridsflygplan i anfallen mot över 100 mål inne i Iran. Operationen ska ha riktat in sig på platser där högt uppsatta militära befälhavare befann sig.

Bland de dödade ska enligt IDF finnas Irans försvarschef Mohammad Hossein Bagheri och revolutionsgardets ledare Hossein Salami.

En högt uppsatt källa inom IDF varnar samtidigt för att Irans svar kan bli mycket kraftfullt – med robotar som väger upp till ett ton.

– Det här är ett pris vi måste betala för att våra barn ska kunna leva här. Det vi gör nu är av historisk betydelse, säger han enligt Ynet News.

Iran svarade direkt med att gå upp i krigsberedskap. Irans högste ledare Khamenei beskyller Israel för att ha attackerat civila områden och säger att en hård vedergällning väntar:

”Den sionistiska regimen har begått ett blodigt brott i vårt älskade land. Den måste räkna med ett hårt straff.”

USA har enligt uppgift positionerat två hangarfartyg i regionen – USS Carl Vinson och USS Harry S. Truman – med omkring 90 flygplan och 6.000 soldater vardera. Båda fartygen leds av avancerade stridsgrupper med såväl stridsflyg som robotkryssare.

Dessutom har USA tidigare placerat ut B-2-bombflyg på Diego Garcia och installerat det avancerade THAAD-försvarssystemet i Israel, bemannat av amerikanska soldater. Enligt amerikanska medier installerades den första THAAD-batteriet i oktober förra året på begäran av Israel.