Israeliska ambassadörens gaykyss i "Allsång på Skansen"

SVT:s "kiss cam" zoomade under programmet in på Ziv Nevo Kulman, som var iklädd ett regnbågsfärgat regnskydd.

Då kysste den israeliske ambassadören ambassadören mannen som satt bredvid honom – till SVT:s stora förtjusning.

– Underbara rackare. Vilken start! utbrast speakerrösten.

Ziv Nevo Kulman delar själv klippet från programmet på Twitter:

"Vad härligt med kärlek! Vi fick en puss!" skriver han:

When caught off guard Live on SVT’s #kisscam #allsångpåskansen…#allsång#skansen pic.twitter.com/7Pn6rwPZpq

— Ziv Nevo Kulman (@zivnk) August 8, 2023