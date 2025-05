Jihadister tog över landet – nu lyfter EU sanktionerna mot Syrien

”Vi vill hjälpa det syriska folket att bygga upp ett nytt, inkluderande och fredligt Syrien”, skriver EU:s utrikeschef Kaja Kallas på X efter ett möte med medlemsländernas utrikesministrar i Bryssel.

Sanktionerna infördes under åren 2012–2013 då den tidigare presidenten Bashar al-Assad fortfarande satt vid makten. Efter att Assad störtades i december har ledarskapet tagits över av al Qaida-veteranen Ahmed al-Sharaa, som nu fungerar som interimspresident – stödd av flera väpnade oppositionsgrupper.

— Kaja Kallas (@kajakallas) May 20, 2025