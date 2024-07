Jordan Petersons rasande attack mot "nazister"

Jordan Peterson var för några år sedan en världskändis som kritiserade feminism och gav råd åt unga män, men på sistone har han hamnat i skymundan.

Nu går den liberala profilen till rasande angrepp mot "antisemiter" och "nazitrollråttor" i ett inlägg på X.

Han utmålar sina meningsmotståndare som "psykopater" och "sadister" som bor i sina mödrars källare och har smulor av ostbågar på sina svettfläckiga vita t-shirts.

Love watching this meltdown

Inlägget har väckt stor uppståndelse. Jordan Peterson har tidigare missbrukat bensodiazepiner och fick nyåret 2019–2020 ett sammanbrott som han skyllde på att han haft en diet där han bara åt kött. Han påstod också att han inte hade sovit på 21 dygn – trots att det högsta uppmätta antalet dygn någon människa varit sömnlös är 11.

Inlägget kommer efter att Jordan Peterson kallat högerprofilen Nick Fuentes, som nyligen fick komma tillbaka till X, för "psykopatisk råtta". Anledningen var att Fuentes svarat "Judar" på ett X-inlägg där en användare frågade sig vem som egentligen styr i USA.

Även Petersons dotter Mikhaila Peterson har blivit involverad i bråket och krävde först att Nick Fuentes och andra antisemiter skulle bli censurerade. Hon tog dock bort sitt inlägg sedan kritiker påpekat att hon och hennes far gjort karriär på att förespråka yttrandefrihet.

https://t.co/5FiEEZrODj



You @NickJFuentes

Really are a psychopathic

Rat

— Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) June 28, 2024