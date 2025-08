M hånas för ny lag – "infantilt"

"Den 1 september blir det olagligt att föra ut stöldgods ur landet", lyder budskapet i en kampanjbild från M med Öresundsbron i bakgrunden.

Regeringen beslutade i början av året om en lagrådsremiss som inför det nytt brottet utförselhäleri. Straffet för utförselhäleri blir fängelse i högst två år och för grovt utförselhäleri fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Men på sociala medier är reaktionerna på M-kampanjen negativa och hånfulla.

"Men för i hel#ete, är det ingen mer än jag som ser hur infantil den texten är?" skriver en användare på plattformen X.

"Det är helt sjukt att Moderaterna tillåtit utförsel av stöldgods fram tills nu. Vad har hänt?" lyder en annan kommentar.

Användaren Circadian Savage hoppas sarkastiskt att lagen även omfattar smuggling av mer organiserat och omfattande slag.

"Bra, då kan vi sätta dit Wallenberg, SIDA, och regeringen som för ut hundratals miljarder av våra skattepengar årligen."

En annan användare jämför utspelet med Annie Lööfs klassiska uttalande om att det i Sverige är "förbjudet att vara kriminell".

It never gets old. pic.twitter.com/lNsXWldOy6

— Mutated Primate (@WLinkan) August 4, 2025