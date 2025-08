Här jagas blottaren av Astrid och Iris: "Jag har dig på film, ditt peddo"

Den aktuella kvällen förra veckan började lugnt när de två vännerna satt och pratade i en busskur.

Men när en man närmade sig och log på ett "konstigt sätt", upptäckte Astrid att han dragit upp benet på sina shorts så att hans testiklar hängde ut.

När han gick mot flickorna blottade han hela sitt kön för dem.

Flickorna blev chockade.

– Jag mådde så illa, jag var på väg att spy. Det där var inget jag ville se, alls, säger Iris till Aftonbladet.

🚨 BREAKING: A man exposed himself to two teenage girls, 14 and 15, at a bus stop in Skurup. The girls were shocked and attempted to contact local safety officers but got no response. They considered calling police. Incident first reported by Ystads Allehanda. #BreakingNews pic.twitter.com/xZ1tNlED8U

— Markusdexternews (@markusdexternew) August 5, 2025