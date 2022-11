Judisk topp: Elon Musk ett "hot mot demokratin"

ADL, som kan jämföras med vänsterextrema Expo i Sverige, är kanske den mäktigaste judiska organisationen av dem alla.

Nu pekar organisationens ordförande Jonathan Greenblatt ut Elon Musk som ett "hot mot demokratin".

Bakgrunden är att Elon Musk hävt blockeringen av Donald Trumps konto på Twitter efter att ha hållit en omröstning i frågan för användarna.

Detta visar enligt Greenblatt att Musk inte alls "menar allvar med att skydda plattformen från hat, trakasserier och desinformation".

Jonathan Greenblatt och andra företrädare för så kallade antirasistiska organisationer deltog på ett möte med Musk den 1 november för att diskutera eventuell yttrandefrihet på Twitter. Enligt Greenblatt lovade Musk då att inte låta några avstängda användare komma tillbaka förrän man tagit fram en tydlig process för hur detta ska ske, i samråd med ADL och liknande grupper.

"Elon Musks beslut under den senaste månaden har varit oberäkneliga och oroväckande, men detta beslut är farligt och ett hot mot den amerikanska demokratin. Vi måste fråga oss – är det dags för Twitter att försvinna?" skriver Jonathan Greenblatt.

.@elonmusk's decisions over the last month have been erratic and alarming, but this decision is dangerous and a threat to American democracy. We need to ask — is it time for Twitter to go?

