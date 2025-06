Bombregn över Tel Aviv

Statliga iranska Irna bekräftar att Irans svar på Israels attacker har inletts.

Angreppet har fått namnet ”Operation hård bestraffning” och uppges innebära att ”hundratals ballistiska robotar” avfyrats mot Israel.

På sociala medier sprids en rad videoklipp från Tel Aviv som visar hur vad som verkar vara iranska robotar slår ner i staden. Det skulle i så fall innebära att Israels berömda luftvärnsrobotsystem Iron Dome inte klarat av att skjuta ned alla robotar.

BREAKING: Another view shows the impact on Tel Aviv, Israel as Iran retaliates. pic.twitter.com/dK4jCeG1U5

”Hela Israel är under attack”, skriver Israels försvarsmakt IDF på X.

Enligt israeliska Channel 13 har försvarsdepartementets högkvarter i Tel Aviv träffats av en iransk robot.

NOW - Demonstrations in Tehran's streets, crowds chanting "death to Israel" as Iranian anti-air systems come online. pic.twitter.com/x6SAIciVzi

— Disclose.tv (@disclosetv) June 13, 2025