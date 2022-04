Vänstertidning sparkar skribent efter antinazistisk artikel

Kajsa Ekis Ekmans artikel, med rubriken "Varför accepteras Kyiv Independents nazistkopplingar?", väckte ramaskri på Twitter under måndagen.

En lång rad andra vänsterprofiler gick till attack mot Ekman och anklagade henne för att sprida "ryska lögner och propaganda" och liknande.

På kvällen meddelade Andreas Gustavsson chefredaktör på Dagens ETC, att Kajsa Ekis Ekman inte längre skulle få skriva i den skattefinansierade tidningen.

Gustavsson hänvisar till att det kommit fram att Ekman på Instagram skrivit att det statliga ryska mediebolaget RT har haft "mycket kvalitativ journalistik".

"Kajsa Ekis Ekman skriver i sociala medier att Russia Today, RT, är något annat än en propagandacentral. Det kan jag inte tolerera. Det är inte Dagens ETC. Det är däremot en utsaga som, särskilt givet sammanhanget (att just ha ifrågasatt Kyiv Independent), skadar debatten. Och ja, även Dagens ETC", skriver Andreas Gustavsson.

Kajsa Ekis Ekman kommenterar händelsen i ett inlägg på Instagram.

"Jag har skrivit för Dagens ETC i snart tio års tid. Det har blivit runt femhundra texter om allt från arbetsplatsolyckor till varför konsten inte bör vara politisk. Vi har haft ett bra samarbete. Vi har gjort en bok ihop. Jag har aldrig varit sjuk, levererat texterna i tid oavsett vad som hänt i livet, och inga renoveringsobjekt utan färdiga för publicering. De första åren fick vi inte ens semester, och semesterersättning fick man sen kämpa sig till. Som frilans har man inget kontrakt, man arbetar hemifrån, omkostnaderna betalar man själv, lön 9000/månad före skatt. Undrar hur mycket de tjänat på en?" skriver hon.