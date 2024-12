Keir Starmer skyller "experimentet med öppna gränser" på brittiska Moderaterna

I Storbritannien får Labour-partiet ofta skulden för invandringen – trots att landet styrdes av konservativa Tories i 14 år innan Keir Starmer tog över i somras.

Efter Brexit ökade Tories invandringen – och istället för européer blev det nu främst invandrare från tredje världen som lockades att välla in i landet under parollen "Global Britain".

Starmer riktar nu skarp kritik mot det konservativa partiet för att ha bedrivit vad han kallar ett "experiment med öppna gränser".

Utspelet kommer efter att ny statistik visat att nettoinvandringen till Storbritannien nådde en historisk rekordnivå på 906.000 personer under det sista året med konservativt styre.

Vid en presskonferens på Downing Street i slutet av veckan anklagade Starmer de konservativa för att medvetet ha liberaliserat invandringspolitiken efter Brexit-omröstningen.

– Politiken reformerades medvetet för att liberalisera invandringen. Brexit användes i det syftet, för att förvandla Storbritannien till ett experiment i öppna gränser, sade Keir Starmer.

Han konstaterade att det brittiska folket har "rätt att få en förklaring" till varför man valde att bedriva denna typ av politik.

– För ett misslyckande av den här omfattningen beror inte bara på otur. Det handlar inte om någon global trend, inte om att man har tappat fokus. Nej – det här är en annan typ av misslyckande. Det skedde avsiktligt, inte av en slump.

– "Global Britain" – kommer ni ihåg det slagordet? Det var detta de menade. Det är oförlåtligt, sade Keir Starmer.

