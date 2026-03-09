Kraftigt börsras i Stockholm efter oljechock

När handeln öppnade på måndagsmorgonen föll kurserna brant i Stockholm. Det breda OMXS-indexet backade omkring 2,9 procent direkt vid start.

Nedgången innebär att hela årets tidigare uppgång på Stockholmsbörsen nu har raderats ut.

Utvecklingen följer en bred internationell trend. Under natten steg oljepriset kraftigt och nådde nivåer som inte setts sedan sommaren 2022. Samtidigt rasade flera asiatiska börser.

Tokyobörsens Nikkei 225-index föll över fem procent under måndagens handel. I Hongkong var nedgången mindre men fortfarande tydlig.

Bakgrunden är den ökade geopolitiska oron kring kriget i Iran – fartygstrafiken har stoppats i Hormuzsundet, vilket fått energimarknaden att reagera kraftigt.

Ett fat Nordsjöolja, så kallad brent, handlades på måndagsmorgonen för över 115 dollar. Så sent som i fredags låg priset strax över 90 dollar. Före krigsutbrottet låg det runt 70 dollar per fat.