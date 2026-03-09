Även Powercell nu avslöjat som en grön bluff

Powercell marknadsför sina bränsleceller som världsledande grön teknik som kan driva fordon utan koldioxidutsläpp. Tekniken har sålts till flera stora klimatsatsningar, bland annat till färjor i norska Lofoten och kryssningsfartyg som byggs i Italien.

Men enligt interna tester är produkternas livslängd betydligt kortare än vad bolaget uppgett till kunder.

– Vi vet att teknologin inte fungerar, säger en källa.

Enligt dokument som SVT tagit del av lovade bolaget en livslängd på 33.000 timmar när kontraktet om bränsleceller till norska färjor skrevs 2023. Tester som gjorts efter avtalet visar dock att systemen som bäst klarar omkring 3.000 timmar.

I ett internt dokument konstateras att tekniken ännu inte är "tekniskt mogen".

Flera källor uppger också att anställda under flera år har varnat för problemen och att produkter trots detta har lanserats.

– Det är bedrägeri, det har larmats inifrån, men ledningen la locket på, säger en källa.

Powercells vd Richard Berkling har avböjt en intervju. I ett mejlsvar skriver bolagets ledning att produkterna har genomgått omfattande tester och att leveranser ska ske enligt avtal.

Bolaget tillbakavisar anklagelserna och uppger att uppgifterna från granskningen inte speglar dagens system eftersom tekniken har uppdaterats.

Enligt SVT:s material, som omfattar dokument från flera år samt en ljudinspelning från slutet av 2025, uppger dock källor att systemen fortfarande inte lever upp till de utlovade nivåerna.