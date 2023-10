"Krigstillstånd" i Israel – landet under historisk attack

Hamas har tagit på sig ansvaret för attacken och och uppger sig ha beskjutit "fiendens positioner, flygplatser och militära positioner med 5.000 raketer".

Flera personer uppges har dödats och över 100 personer har rapporterats skadade.

Samtidigt har beväpnade Hamas-styrkor tagit sig in på israeliskt territorium.

Obekräftade bilder som sprids på sociala medier uppges visa massakrerade israeler på gatorna.

Hamas ledare Mohammed Deif meddelar att en ny militäroperation med namnet "Al-Aqsa Storm" har inletts mot Israel.

Israels försvarsstyrka (IDF) har "förklarat krigstillstånd" och uppger att beväpnade män har "infiltrerat israeliskt territorium". IDF inlett en motoperation med namnet "Järnsvärdet".

Filmer på sociala medier visar gatustrider.

BREAKING: ISRAEL DECLARES ‘STATE OF WAR’ & MOBILIZES SOLDIERS AS HAMAS ENTERS ISRAEL



- Hamas attack Israel, the largest in decades



- Hamas claim they fired 5,000 rockets



- Militants ENTERED ISRAEL from Gaza



- Israel declares war, mobilizes soldiers



- Hamas military… pic.twitter.com/51z8yLeDdz — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 7, 2023

– Vi befinner oss i ett krigstillstånd och är under en massiv attack från Gazaremsan, säger polischefen Kobi Shabtai.

Enligt Shabtai pågick det strider på 21 olika platser i Israel under förmiddagen.

– Israel är under en stor attack, raketer har skjutits och terrorister går in i byar och omringar dem. Vi har fått in många samtal om skadade. Situationen är väldigt allvarlig, säger en talesperson för den israeliska räddningstjänsten.

Hamas uppger sig ha tagit fem IDF-soldater som gisslan, men detta har inte bekräftats av den israeliska försvarsmakten. Enligt israelisk media har Hamas 33 krigsfångar – både civila och IDF-soldater, rapporterar Jerusalem Post.

Palestinian resistance fighters ride around captured Israeli soldier on a motorcycle #AlAqsaFlood pic.twitter.com/c9RyVW1utk — Palestine Highlights (@PalHighlight) October 7, 2023

Anders Persson, lektor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet, befinner sig i Jerusalem.

– Det är lite skakigt. Det är kaos, totalt kaos i Israel, men här där jag är är det lugnt för närvarande, säger han SVT Nyheter.

Han konstaterar att situationen är unik.

– Den stora grejen är att Hamas har infiltrerat Israel med militär personal, med jeepar och det man kallar för gliders, alltså typ segelflyg, och att det pågår gatustrider i städer i södra Israel. Jag har aldrig sett någonting liknande, säger Anders Persson till SVT.