EU-vän vann rumänskt presidentval – till slut

Den självutnämnde oberoende kandidaten Nicusor Dan, som också är borgmästare i Bukarest, vann enligt de officiella siffrorna med knappt 54 procent av rösterna – mot sin nationalistiske utmanare George Simion.

Valet ses av många som en symbolisk strid mellan Bryssel och nationellt självbestämmande.

Simion, som vann första valomgången den 4 maj och länge såg ut att gå mot seger, förlorade efter en tv-sänd debatt där Dan påstås ha dragit ifrån. Simion har kritiserat EU och motsatt sig fortsatt vapenstöd till Ukraina. Trots ett starkt stöd från Rumäniens omfattande diaspora – där han fick omkring 60 procent i första omgången – räckte det inte hela vägen.

– Vi förlorade det här slaget, men inte kriget, säger Simion i en video på X, där han också lovar att fortsätta kämpa för "suveräna patrioter och konservativa världen över".

Valet hölls efter att det ursprungliga resultatet i höstas ogiltigförklarades – då nationalistkandidaten Calin Georgescu "diskvalificerades" efter att ha vunnit den första omgången. Detta skedde efter lösa anklagelser om att Ryssland hjälpt honom vinna valet, anklagelser som aldrig bevisades. Händelsen har väckt hård kritik både från USA och Ryssland – men ingen från EU.

Nicusor Dan har lovat att hålla Rumänien kvar i både EU och Nato, fortsätta stödja Ukraina samt "balansera ekonomin" och bekämpa korruption. Han fick gratulationer från bland andra Macron, Tusk, Ursula von der Leyen och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Samtidigt rapporterar det rumänska utrikesdepartementet återigen att det förekommit försök till "rysk påverkan" via sociala medier – något Moskva förnekar. Rysslands talesperson Maria Zakharova kallar i ett svar valet för en "röra" som ingen utomstående skulle vilja eller ens kunna ta i, rapporterar CNN.

Congratulations to Nicușor Dan on being elected President of Romania. Sweden and Romania cooperate closely, in particular to support Ukraine and Moldova. I look forward to continuing our excellent cooperation in the EU and in NATO.

— Ulf Kristersson (@SwedishPM) May 19, 2025