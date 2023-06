Kris hos liberala Muf när bidraget stryps

Muf är kända för att förespråka minskade bidrag i vissa fall – dock inte för sig själva och andra politiker.

Förbundet lever självt på bidrag från bidragsmyndigheten MUCF, som hade beviljat Muf 2,8 miljoner i statligt bidrag för 2023.

Men nu kom beskedet att myndigheten kommer att dra in resterande utbetalningar under året. Dessutom överväger MUCF att kräva tillbaka de bidrag som redan betalats ut till Muf under året.

Anledningen är att ungdomsförbundet enligt MUCF lever inte längre upp till "villkoret om demokratisk uppbyggnad", rapporterar Sveriges Radio.

Bakgrunden är TV4:s avslöjande om att Mufs ordförande Douglas Thor försökt påverka valet av ordförande i Jämtland. I en chattkonversation ska han ha uppmuntrat andra att betala avgifter för nya medlemmar.

MUCF konstaterar visserligen att röstköp aldrig förekom, men fortsätter:

"Det är dock ytterst problematiskt att er ordförande, som är förbundets främsta företrädare, har försökt att köpa röster för att påverka valet av ordförande i distrikt Jämtland. Att som företrädare för en organisation, sett till den ställning denne har inom verksamheten, försöka påverka medlemmarnas inflytande anser Mucf strider mot villkoret om demokratisk uppbyggnad."

Klockan 13 idag deltog Douglas Thor enligt Aftonbladet i ett extrainkallat möte Mucf för att diskutera saken.