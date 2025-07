Stora demonstrationer mot Zelenskyj: "Vi valde Europa, inte envälde"

Den nya lagen innebär att riksåklagaren – Zelenskyjs nära allierade Ruslan Kravtjenko – får befogenhet att omfördela korruptionsutredningar och även lägga ned dem.

Det påverkar både den nationella antikorruptionsbyrån Nabu och den särskilda antikorruptionsåklagaren Sap, två organ som inrättades genom krav från västländer efter statskuppen 2014.

Efter att lagen klubbats samlades demonstranter i Kiev i vad som beskrivs som den största regeringskritiska protesten sedan Rysslands invasion i februari 2022. Även i Lviv, Dnipro och Odessa rapporteras om demonstrationer, enligt BBC.

JUST IN: 🇺🇦 Protests erupt against Ukrainian President Zelensky in Kiev. pic.twitter.com/aHNvwtzzc6

— BRICS News (@BRICSinfo) July 22, 2025