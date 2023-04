Krisande USA-bank föll 50 procent till

Aktien satte därmed ett nytt bottenrekord, skriver CNN.

Banken rapporterade sent på måndagen att dess totala insättningar sjönk med 41 procent under det första kvartalet, till 104,5 miljarder dollar, även efter att ett konsortium av andra banker gått in med 30 miljarder dollar för att förhindra att den regionala banken gick omkull.

– Vi upplevde ett aldrig tidigare skådat insättningsutflöde, sade VD Michael Roffler under en pressträff.

Hans tal varade i cirka 13 minuter och han tog inga frågor från investerare eller media.