USA attackerar EU:s censurlag: "Orwellsk"

"I Europa döms tusentals för brottet att kritisera sina egna regeringar", skriver amerikanska UD på X.

"Det här orwellska budskapet kommer inte att lura USA. Censur är inte frihet", fortsätter departementet och hånar ett inlägg från Frankrikes FN-representation där det uppges att européer har yttrandefrihet men inte "frihet att sprida olagligt innehåll".

Uttalandet hänvisar till EU:s så kallade Digital Services Act (DSA), en lagstiftning som sedan 2022 reglerar innehåll på nätplattformar som X och Meta.

Lagen handlar i själva verket om att ”skydda europeiska ledare från sina egna medborgare”, konstaterar amerikanska UD.

In Europe, thousands are being convicted for the crime of criticizing their own governments. This Orwellian message won't fool the United States. Censorship is not freedom. https://t.co/cWcZfeWl4L pic.twitter.com/kCDhaXCVkC

— Department of State (@StateDept) July 22, 2025